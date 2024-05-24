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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: لا يوجد ركلات جزاء للزمالك أو فيوتشر.. وأمين عمر جيد

صدى البلد

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام فيوتشر في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن قرارات أمين عمر جيدة.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "التحكيم ظهر في لقاء الزمالك وفيوتشر بشكل جيد، وهناك لعبة واحدة في نهاية الشوط الثاني كان هناك لاعب من فيوتشر يستحق البطاقة الثانية والحصول على بطاقة حمراء".

وأضاف: "أمين عمر أدار اللقاء بشكل جيد، ولم يكن هناك أخطاء ويستحق أمين عمر الحصول على 8.3 من عشرة، وهذا الطاقم سيدير مباراة مالي وغانا في تصفيات كأس العالم وهي مواجهة قوية بين فريقين يتنافسان بقوة على الصعود للمونديال، وهناك ثقة كبيرة من جانب الفيفا والكاف في الطاقم".

واتم: "لا يوجد أي أخطاء مؤثرة في المباراة ولا يوجد ركلات جزاء لـ الزمالك أو فيوتشر".

الحكم جهاد جريشة الزمالك الزمالك و فيوتشر أمين عمر

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