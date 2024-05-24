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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي: المخابرات العسكرية الأوكرانية لها صلة مباشرة بهجوم موسكو

صدى البلد

ذكرت وكالة تاس نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسية، اليوم الجمعة، المخابرات العسكرية الأوكرانية لها صلة مباشرة بالهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.

 

وكان إرهابيون هاجموا في مارس الماضي قاعة مدينة كروكوس خارج موسكو، مما أسفر عن مق.تل 140 شخصًا وإصابة 80 آخرين بجروح خطيرة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وقال مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات استخباراتية تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان، تنظيم داعش في خراسان، أو داعش خراسان، نفذ الهجوم. 

وقال محققون روس إنهم عثروا على دليل على أن المسلحين الذين هاجموا قاعة الحفلات الموسيقية على صلة بـ ‘قوميين أوكرانيين’، وتنفي كييف أي صلة لها بالهجوم.


ونقلت وكالات الأنباء الروسية يوم الأحد عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية، وهي أهم هيئة تحقيق جنائي في البلاد، قوله إن العمل جار لتحديد من يقف وراء الهجوم.

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