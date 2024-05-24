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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدولار يستقر والذهب يتراجع..لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة ؟

البنك المركزي
البنك المركزي

تتحرك الحكومة في اتجاهات عدة وتسارع من وتيرة الإجراءات التي تنفذها لإيجاد حل لأزمة نقص السيولة الدولارية "الدولار"، والتي يأتي في مقدمتها برنامج الطروحات.

 


في هذا الصدد، أرجعت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبب في الإبقاء على سعر الفائدة ، الى قدرة الاقتصاد المصرى  على تحقيق النمو القوى وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.

 


و أكدت " الكسان"  في تصريحات خاصة لــ" صدى البلد" أن الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي،  يستهدف توحيد سعر الدولار بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، بما يبشر في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي.

 

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و لفتت عضو موازنة البرلمان إلى أن هذا القرار يخلق مناخاً مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسرع من إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

 


وتوقعت عضو النواب انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث أرجعت السبب في  تراجع سعر الدولار، حيث إن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وذلك لوجود علاقة طردية بين سعر العملة بالذهب.

 


وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، خلال اجتماعها أمس ؛ الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي.


و تقرر الإبقاء علي عائد الإيداع عند 27.25% و الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي و سعر الإئتمان والخصم عند 27.75% لكل منها.

 

جدير بالذكر أن سعر الدولار في البنوك، شهد تراجعًا لأقل من 48 جنيها بعدما قفز ليقترب من 49 جنيها في وقت سابق، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

 

بينما تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر،  بعد قفزة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وجاءت هذه الزيادة المحلية في سعر الذهب نتيجة قفزة سعر الأوقية عالميا لتحلق فوق 2400 دولار لتسجل 2,414.70 دولارا قبل أن تتراجع مجددا اليوم.


وتراجع سعر عيار 21 إلى نحو يقترب من 3135 جنيهات للشراء و 3110 جنيهات للبيع، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3582 جنيها للشراء و 3554 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3135 جنيهات للشراء و 3110 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18
سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2687 جنيهًا للشراء و 2665 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14
سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2090 جنيها للشراء.

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