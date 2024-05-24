رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية، حيث هبط من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها، بنحو 3 جنيهات و75 قرشا.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، خلال اجتماعها أمس ؛ الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي.

و تقرر الإبقاء علي عائد الإيداع عند 27.25% و الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي و سعر الإئتمان والخصم عند 27.75% لكل منها.

14 مليار دولار

ياتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي قبل أيام أن مصر تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وشهد سعر الدولار في البنوك تراجعا لأقل من 48 جنيها بعدما قفز ليقترب من 49 جنيها في وقت سابق، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وقد يبحث البعض عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، والتي انهارت وأصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولا رمتوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 47.05 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 47.1 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 47.1 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 47.1 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.2 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بشكل يومي بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة رجال الأعمال والتجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها