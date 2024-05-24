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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منى عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

منى عبد الوهاب
منى عبد الوهاب

تعرضت الإعلامية منى عبد الوهاب لأزمة صحية مفاجئة دخلت على أثرها المستشفى.

ونشرت منى عبد الوهاب صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية واكتفت بنشر دعوات أصدقائها لها.

 

 

أخر برامج منى عبد الوهاب 

 

وكان أخر برامج الإعلامية منى عبد الوهاب برنامج ع المسرح والذي قدمته على شاشة قناة الحياة فى موسم رمضان الماضي.

واستضافت منى خلال حلقات البرنامج الكثير والكثير من نجوم الفن والثقافة والمجتمع ومنهم دياب وأحمد الفيشاوي ومحمود العسيلي وانتصار ودينا وسلاف فواخرجي وياسمين رئيس وإبراهيم عيسي.

 

أخر حلقات ع المسرح

 

وكان أخر حلقات برنامج المسرح مع أحمد العوضي وهي الحلقة التى اختتمت بها منى عبد الوهاب موسم البرنامج وتم عرض اللقاء على حلقتين متتاليتين. 

 

 

تفاصيل حلقة العوضي
 

 تحدث أحمد العوضي، قائلا:" انا مش رومانسي ولكني رومانسي برجولة، وانا مش بطبعي رومانسي، وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني". 

 

وأضاف الفنان أحمد العوضي، أنه :"أنا بني آدم ليا كسري وضعفي.. بس مبحبش أبين إني موجوع لحد أو متضايق وبلبس قناع القوي حتى لو فيا حتة موجوعة". 

 

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ماتصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".

 

الإعلامية منى عبد الوهاب مني عبد الوهاب منى عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية

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