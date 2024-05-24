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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رمضان يبدأ بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا| فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

بدأ الفنان محمد رمضان صباح اليوم بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا والمفترض ان يقام مساء غدا بين الأهلى المصري والترجي التونسي.

وحضر محمد رمضان فى ستاد القاهرة صباح اليوم لبدء عمل البروفات على قائمة الأغاني التى يقدمها أمام الكثير من جمهوره ممن يحضرون المباراة.

ونشر رمضان فيديو له من داخل ستاد القاهرة وبدأ البروفات الخاصة للحفل متمنيا أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة. 

 

محمد رمضان يحيى حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

 

وكان الإعلامي رامي رضوان قد أعلن أنه جرى الاتفاق مع محمد رمضان؛ ليحيي حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي.

وكتب رامي رضوان: “محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي”.

محمد رمضان ومسلسل وردة

في سياق آخر، كشف النجم محمد رمضان حقيقة مشاركته في مسلسل يحمل السيرة الذاتية للفنانة وردة الجزائرية.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "هذا الكلام غير صحيح ولن أقدم شخصية بليغ حمدي".

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