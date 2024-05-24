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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجراء القرعة الثانية لأراض تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية في الشروق

جرعة للأراضي بمدينة
جرعة للأراضي بمدينة الشروق

أجرى جهاز تنمية مدينة الشروق، القرعة العلنية اليدوية الثانية للأراضي التي تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بالمنطقة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة الشروق لتحويلها إلى مناطق حضارية.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حيث اشتملت على تخصيص 200 قطعة أرض بمنطقة "الرابية " تشمل 133 قطعة للشريحة مساحة 276م2، و 67 قطعة للشريحة مساحة 209م2، وذلك بقطع الأراضى الشاغرة.

 ولفت رئيس الجهاز" إلى الاستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقى الأسماء التي سيتم الموافقة على توفيق أوضاعها، وموعد القرعات التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، مشروع الخزان الإستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلى لمتابعة المرحلة النهائية للأعمال التجهيزية اللازمة لدخول الخزان الخدمة والقضاء على مشاكل ضغوط المياه بقطاع شرق المدينة. 

وأوضح رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية متمثلة فى اختبار ملء الخزان، والذى يصل سعته إلى 5000متر مكعب ليسهم بعد تشغيله فى اكتمال مشروع الاتزان الهيدروليكى الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق بصفة عامة، وخاصة فى تحسين الضغوط بمناطق الإسكان العائلى والأحياء المجاورة، ويتبع الاختبار الحالى مرحلة التعقيم ليبدأ بعدها التشغيل الدائم للخزان. 

الشروق مناطق حضارية الرابية العملاء الاراضى

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