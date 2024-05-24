الأمن يضبط المتهمين بالسطو على شخص بالسويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولان بتهديده بسلاح أبيض وإكراهه على تحويل مبلغ مالى من حسابه عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول لتحويل الأموال وإصطحابه لإحدى ماكينات الصراف الآلى وسحب مبلغ مالى لهما وإنصرفا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (الآداة المستخدمة - مبلغ مالى) ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.