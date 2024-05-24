بدل إضافي و تأمينات.. فرص عمل مش هتتكرر للشباب

يسعي العديد من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة تضمن لهم الحصول على راتب مادي شهري ومنتظم يعينهم علي الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

فرص عمل ذهبية لشباب الجيزة



وعليه تسعي محافظة الجيزة عبر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة إلي توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص حيث توجد الوظائف المتاحة فى مصنع لصناعات الصلب.

تفاصيل فرص عمل للشباب

وأعلنت محافظة الجيزة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن فرص عمل داخل مصنع لصناعات الصلب والذي يحتاج إلي عمال إنتاج بأكتوبر وأبو رواش.

تخصصات فرص عمل محافظة الجيزة

و كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل بمصنع لصناعات الصل عمال إنتاج بأكتوبر وأبو رواش.

شروط فرص عمل الجيزة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتضمن ما يلي :-

- المؤهل: معهد فني صناعي.

- السن: يشترط لا يزيد عن 35 سنة.

- مدة العمل: 12 ساعة.

- السكن: يوجد سكن.

- موقف محدد من التنجنيد.

مميزات فرص عمل الجيزة

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظيفة المعلنة:-

- يوجد إضافي.

- بدل وجبة.

- بدل مواصلات.

- تأمينات اجتماعية.

- يفضل من لدية خبرة في المصانع بمجال المكابس.

طرق تقديم طلبات وظائف الملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة



ويمكن للشباب الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة والتي أعلنها الجهاز خلال الملتقى التوظيفي، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً.