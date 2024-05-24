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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من الشناوي على أداء مصطفي شوبير بالأهلي قبل مباراة الترجي

محمد الشناوي ومصطفي
محمد الشناوي ومصطفي شوبير

في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة الترجي التونسي، أكد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، على تركيز الفريق ودوافعه الكبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الشناوي إلى أهمية تحفيز الجماهير لدعم اللاعبين، مؤكداً على احترام الفريق للترجي وتحضيرهم بشكل جيد للمباراة القادمة.

وأكد الشناوي أن نظام الأهلي يعتبر كل بطولة فرصة جديدة للتتويج، وأنهم لا يشعرون بالتشبع من الألقاب، مع تحفيز الجمهور ودعمهم المتواصل.

وفيما يتعلق بالأداء الفردي، أشاد بأداء حراس الفريق، مصطفى شوبير وأمان الله مميش، معرباً عن أمله في تحقيق النجاح في المباراة المقبلة.

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