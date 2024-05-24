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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة تكثيف الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة تكثيف الجهود للارتقاء بالعملية

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالجهود المكثفة للعاملين بكنترول التربية و التعليم ، واخلاصهم في العمل و تمتعتهم بالشفافية والدقة ، قائلا " انتم ساهمتوا في إدخال السعادة على أسر الطلاب من خلال استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في أقل وقت ممكن بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية ". 

ووجه محافظ بورسعيد جميع العاملين بمديرية تعليم بورسعيد ، بضرروة مواصلة و تكثيف الجهود ، بما يتماشى مع النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا ، من أجل الاستثمار في تنشئة ابنائنا الطلاب. 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  استقبل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية و التعليم ببورسعيد " كنترول مديرية التعليم " ، وذلك لتوجيه الشكر لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية و دورهم في استخراج نتائج الطلاب في اسرع وقت ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، والاستاذ على الألفي نقيب المعلمين .

 

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أنه كان حريص منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة فى التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل ،  لافتا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حالياً من تطور غير مسبوق يأتى نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

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الغضبان: محافظة بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين

أكد محافظ بورسعيد، على أهمية دور المدرسة فى بناء الشخصية للطالب ، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على المشاركة فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة تكثيف الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها|

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وأوضح، أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كافة المستويات، وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب فى المدارس يسهم فى إثراء العملية التعليمية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسى من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هى عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم فى التربية والتعليم، مشيراً إلى أن منذ البدء فى مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات، ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الآن.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أنه كان هناك تغيير جذرى فى نمط العملية التعليمية ببوسعيد، وإعداد لائحة تعليمية جديدة تساهم فى ربط الطالب بالمدرسة، فضلا عن تقدير ودعم جهود القائمين على العملية التعليمية، ومتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين فى المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة فى العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمى، وتأهيل الكوادر التعليمية، وإنشاء وتطوير العديد من المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة مما ساهم فى إحداث تغيير جذرى فى المنظومة التعليمية ببورسعيد.

وتطرق محافظ بورسعيد، خلال حديثه، عن تجربة المحافظة الرائدة فى تطبيق نظام البابل شيت، وذلك بما يحقق الاهداف المنشودة من تطوير التعليم، وهى سرعة استجابة وادراك الطلاب للمناهج التعليمية، وتطبيق الأساليب المتطورة خلال العام الدراسى، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوكلاء وزارة التربية والتعليم السابقين ببورسعيد على جهودهم المتواصلة والمثمرة فى قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد و دورهم البارز في تطبيق منظومة البابل شيت بمحافظة بورسعيد .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع القيادات التعليميه و مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة .

وخلال اللقاء ، تم عقد حلقة نقاشية بين محافظ بورسعيد و اعضاء كنترول تعليم بورسعيد ، للاستماع لآرائهم و مقترحاتهم نحو مزيد من تطوير العملية التعليمية ، موجها وكيل الوزارة بسرعة بحث مقترحاتهم وتنفيذها على أرض الواقع .

وتوجه وكيل وزارة تعليم بورسعيد و نقيب معلمي بورسعيد و القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية ، بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل ، مؤكدين أن ما شهدته بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان من نهضة تعليمية لم تحدث من قبل ، والتي جاءت ضمن تنمية شاملة جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة .

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