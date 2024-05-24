التقييمات المجانية| مبادرة لـ جمعية تقدم ذوي الإعاقة والتوحد بهذه المحافظات

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع البنك الأهلي المصري مبادرة " التقييمات المجانية" والتي تجوب مختلف محافظات مصر، حيث تم زيارة محافظة الوادي الجديد والتي تعد المحافظة رقم ( 25 ) في قوافل التقييمات المجانية من أجل خدمة أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، وبناء الوعي المجتمعي بقضاياهم، وتقييم قدرات ومهارات الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد تحديدا.

وتتعاون الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد مع الجمعيات والمراكز الشريكة والنشطة بالمحافظة في مجال خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد، وهي مركز " حسن حلمي لتأهيل ذوي الإعاقة " بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حيث تم تقييم (65) حالة بها.

توعوية للعاملين داخل الجمعية

كما تم عمل ندوة توعوية للعاملين داخل الجمعية للوصول الي الفهم العلمي و العملي لتطبيق اهداف البرامج المقدمة للحالات وكذلك وضع اطر وتدخلات مختلفة لإدارة سلوكهم وكيفية التعامل معهم ، تنوعت التقييمات بين تنمية المهارات الإدراكية، واللغة والتواصل، والتعامل مع صعوبات التعلم لتزويدهم بالمهارات الأكاديمية وقبل الأكاديمية التي يحتاجونها، مع منحهم إرشادات سلوكية وتوصيات أسرية مناسبة تساعد الأهل في التعاملات اليومية، إضافة إلي إرشاد العاملين بالجمعيات الشريكة إلى أفضل وأنسب طرق التأهيل والتدريب للحالات التي تم تقييمها، ومن ثم إرشاد الأسر لكيفية التعامل مع أبنائهم.