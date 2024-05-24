الأهلي يفاجئ الترجي بهذا القرار قبل مباراة غدٍ

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاجتماع الفني لمباراة الترجي والأهلي، الذي سيقام غدًا على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يجهّز مفاجأة للنادي التونسي بخصوص التذاكر المخصصة لجماهيره.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأنه تم تخصيص 2500 تذكرة لجماهير الترجي، وهو ما أثار دهشة النادي التونسي الذي كان يتوقع الحصول على 3500 تذكرة على الأقل، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الترجي والسفير التونسي في مصر يقومان بمفاوضات مع الجانب المصري لزيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي، خاصة وأن عدد المشجعين المتوقع حضورهم يبلغ 8000.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي تعهد بإضافة 500 تذكرة إضافية لنادي الترجي، ليصل العدد إلى 3000 تذكرة، إلا أن هذا العدد لم يلق رضا إدارة الترجي التي كانت تأمل في الحصول على المزيد.