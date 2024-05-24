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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرحّبا بقرارات العدل الدولية| رئيس عربية النواب: نتمنى وقفا دائما لإطلاق النار بغزة

أحمد أباظة
أحمد أباظة

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الأوضاع في فلسطين.

وأكد أباظة أن قرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه، خطوة مهمة لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن الأمر من جانب المحكمة الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تأكيد دولي جديد أمام العالم أن مصر لم تكن سببا في إغلاقه من قبل.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات، خطوة مهمة، لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال النائب: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة استئنافا لعمليات المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

احمد فؤاد اباظه مجلس النواب معبر رفح المساعدات الانسانية

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