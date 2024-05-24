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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: بوتين يخشى نجاح قمة السلام

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى نجاح قمة السلام في سويسرا، لذا تصدر تصريحات مجهولة الصادرة عن مصادر روسية حول الاستعداد المزعوم لزعيم الكرملين لتجميد الحرب.

وتساءل وزير الخارجية الأوكراني لماذا تقول "مصادر" روسية فجأة لوسائل الإعلام إن بوتين مستعد لوقف الحرب، مضيفا  يحاول بوتين يائسًا تعطيل قمة السلام في سويسرا لأنه خائف من نجاحها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وفي هذا السياق، لفت كوليبا الانتباه إلى حقيقة أن حاشية بوتين ترسل هذه الإشارات الكاذبة حول الاستعداد المزعوم لوقف إطلاق النار، على الرغم من استمرار القوات الروسية في مهاجمة أوكرانيا بوحشية.

وتابع "في الوقت الحالي، ليس لدى بوتين أي رغبة في وقف العدوان، فقط الصوت المبدئي والموحد للأغلبية العالمية يمكن أن يجعله يختار السلام على الحرب، وهذا هو ما تهدف قمة السلام إلى تحقيقه ولهذا السبب فهو خائف للغاية".  

وشدد كوليبا على أن هذا هو سبب أهمية حضور أكبر عدد ممكن من القادة من جميع القارات وأجزاء العالم للقمة.

وقال كوليبا: "عندما يتحدث العالم أجمع عن دعمه لاستعادة القوة الكاملة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فستضطر روسيا إلى اتخاذ خيار لصالح السلام".

وكما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادرها الخاصة، فإن بوتين مستعد للتفاوض على إنهاء الحرب ضد أوكرانيا، ولكن فقط إذا تم إصلاح خط المواجهة الحالي.

وزير الخارجية الأوكراني كوليبا نجاح قمة السلام

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