"درة الحضارة" .. فيلم وثائقي حول أسرار المتحف المصري الكبير

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيلم وثائقي تحت عنوان درة الحضارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول أسرار المتحف المصري الكبير.

أوضح المركز ان هذا الفيلم الوثائقي يصحبكم في رحلة داخل المتحف المصري الكبير الذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، ليتضمن عددا من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم .

واضاف المتحف يعد أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أنشئ ليكون صرحا حضاريا وثقافيا وترفيهيا عالميا متكاملا، وليكون الوجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تعرض- لأول مرة- كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

ويضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.