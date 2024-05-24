العوضي يكشف سر نجاح حق عرب.. وهذا رأيه في الجزء التاني

كشف الفنان أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي عمرو الليثي عن سر نجاح مسلسل حق عرب، قائلا: هذا فضل ربنا ودعم أخواتي.

وأضاف الفنان أحمد لعوضي: “كل ذكرياتي كانت فى عين شمس وعشت هناك.. وانا سايب عين شمس تقريبا من 2022 أى أربع سنوات فقط.. وانا سايبها سكنا مش بقلبي”.

وتابع الفنان أحمد العوضي: “انا موجود هناك وبطلة حياتي هي عين شمس وهي اللي عملت أحمد العوضي.. وأهدي نجاح حق عرب لكل حد وقف جمبي فى مشواري وبشوف أن أي حد وقف جمبي هو صاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالي.. ولا أميل موضوع عمل جزء ثاني لأى عمل .. وبحب أعمل قصة مختلفة عن التانية علشان مرتبطش بشخصية أو دور واحد”.