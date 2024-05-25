عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حقق مبيعات قياسية.. هاتف أندرويد هو الأكثر نجاحًا في العالم

هاتف Galaxy S24 Ultra
هاتف Galaxy S24 Ultra

كشف أحد التقارير أن سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2024 سيطر عليها اثنان من عمالقة التكنولوجيا هما هاتفي آيفون iPhone 15 Pro Max  من شركة أبل، وهاتف Galaxy S24 Ultra من شركة سامسونج.  

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، فإن هاتف Galaxy S24 Ultra من شركة سامسونج يعد الهاتف الأكثر نجاحًا في المبيعات بالنسة لهواتف الأندرويد على مستوى العالم. 

وأرجعت شركة Counterpoint Research نجاح سامسونج إلى الإطلاق المبكر لسلسلة S24 ودمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي وفرت للمستخدمين إمكانات فريدة لإنشاء المحتوى. 

وساعد هذا الابتكار سلسلة S24 على التميز في السوق المزدحمة وجذب المستهلكين الذين يبحثون عن ميزات متطورة.

وتسلط بيانات مبيعات الهواتف الذكية للربع الأول من عام 2024 الضوء أيضًا على الاتجاه المستمر نحو التميز، مع تزايد عدد المستهلكين الذين يختارون الأجهزة المتطورة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

موعد صرف معاشات يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

ما الذي يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 4 أمور تغير حياتك في 60 دقيقة

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بحبها جدا.. رد صادم من أحمد العوضي عن إمكانية رجوعه لياسمين عبدالعزيز

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

بشرى من الأرصاد في هذا اليوم.. وتحذير من 48 ساعة قادمة| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

تعرف على إرشادات مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي أبطال أفريقيا

حلق شعره.. محمد صلاح يظهر بلوك جديد عبر إنستجرام

بلينكن يدعو لسرعة انهاء المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

حقق مبيعات قياسية.. هاتف أندرويد هو الأكثر نجاحًا في العالم

تخلف وتفاخر ممقوت.. تعليق قوي على ظاهرة إلقاء الأموال في الأفراح

قبل عيد الأضحى.. التموين تطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ285 جنيها في المجمعات الاستهلاكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

احذر شرائها.. أسوأ 5 سيارات في الاستخدام بحسب تقرير عالمي

من الكواليس .. روبى تخطف الأنظار بفستانين من الليلة حلوة

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-