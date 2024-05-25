حقق مبيعات قياسية.. هاتف أندرويد هو الأكثر نجاحًا في العالم

كشف أحد التقارير أن سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2024 سيطر عليها اثنان من عمالقة التكنولوجيا هما هاتفي آيفون iPhone 15 Pro Max من شركة أبل، وهاتف Galaxy S24 Ultra من شركة سامسونج.

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، فإن هاتف Galaxy S24 Ultra من شركة سامسونج يعد الهاتف الأكثر نجاحًا في المبيعات بالنسة لهواتف الأندرويد على مستوى العالم.

وأرجعت شركة Counterpoint Research نجاح سامسونج إلى الإطلاق المبكر لسلسلة S24 ودمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي وفرت للمستخدمين إمكانات فريدة لإنشاء المحتوى.

وساعد هذا الابتكار سلسلة S24 على التميز في السوق المزدحمة وجذب المستهلكين الذين يبحثون عن ميزات متطورة.

وتسلط بيانات مبيعات الهواتف الذكية للربع الأول من عام 2024 الضوء أيضًا على الاتجاه المستمر نحو التميز، مع تزايد عدد المستهلكين الذين يختارون الأجهزة المتطورة.