مؤسس حملة تطهير المجتمع: البلوجرز واليوتوبرز من أدوات حروب الجيل الرابع

قال أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة تطهير المجتمع، إن البلوجرز واليوتوبرز أحد أدوات حروب الجيل الرابع لتدمير المجتمع والدولة المصرية.

وأضاف أشرف فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يمكن أن تساوى بين وظيفة الطبيب الذي يقدم للجمهور النصائح الطبية أو المحامي الذي يقدم الاستشارات القانونية للمشاهدين، كلا يتحدث في تخصصه طبقا لما درسه وتعلمه وحصل عليه من شاهدات وبالتالي فهو عنصر يفيد المجتمع".

تابع مؤسس حملة تطهير المجتمع، محتوى البلوجرز قائم على التفاهة، وللأسف التفاهة عملت سعر لأشخاص المجتمع نفسه ساهم في انتشار ذلك، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محتوى يهدد استقرار المجتمع وغير أخلاقي، ومساعدة الجهات المعنية التي تقوم بدورها وتراقب ما يقدم على صفحات التواصل الاجتماعي.



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