تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم السبت ما بين ارتفاع وانخفاض ، حيث انخفضت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 12 جنيهًا ليسجل سعر الكيلو 85 جنيهًا بعدما وصل سعره إلي 97 جنيها منذ أيام قليلة.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 90 جنيها جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 77 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها، ، وكذلك انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ل 85 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلي 97 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها .

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ل 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 115 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 210 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.

أسعار البيض

• وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر من لتتراوح 122 ل 125 جنيهًا بعد أن وصل سعرها إلي 163 جنيهًا فى شهر رمضان .



• أما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 118 ل 125 جنيهًا

• وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 125 جنيها.





انخفاض أسعار الدواجن

ومن جانبه ، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه من الشيء الجيد والإيجابي أن يكون هناك أجهزة رقابية لمتابعة كافة قطاعات الدولة والسلع ولكن كل قطاع له خصوصية وطبيعته، مشددًا على أن سماسرة الدواجن والوسطاء عددهم يتخطى الـ 200 شخص وهو وسيط بين المزرعة والتاجر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوسطاء ليسوا شركات ولكنهم أشخاص يتحكمون في السوق وغير مقننين، ولابد من تقنين أوضاع الوسطاء في سوق الدواجن، مؤكدًا أنه لديه معلومات بشأن عمل المزارع وليس لديه أي سجل تجاري ولابد أن يتم تقنين أوضاعه.

وتابع الدكتور ثروت الزيني، أن الدواجن لا تخزن ولا توجد في المزرعة لأكثر من 40 يوم، وليس به أي احتكار، وعدد مربين الدواجن 15 ألف مربي صغير وكبير، وهي سلعة حية تباع يوميًا، مختتما: «السوق محكمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب.. وما يرفع السعر هو عدم الإتاحية».