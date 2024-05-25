البلوجر يوسف جو: صناع المحتوى يحققون أرباحا خيالية من التيك توك

قال يوسف مجاهد، الشهير بالبلوجر "يوسف جو"، إنه التيك توك أسرع موقع يصل إلى المشاهدين بسهولة ويحقق أرباحا خيالية، بخلاف مواقع التواصل الأخرى مثل الفيس بوك واليوتيوب ولكن في المطلق جميع منصات السوشيال الميديا تُدر دخلا بنسب متفاوتة لمقدمي المحتوى عليها.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يحرص على تقديم محتوى كوميدي للمتابعين، وما أقدمه خلال فيديوهاتي ارتجال والمشاهدين حبوني.

تابع البلوجر يوسف جو، أعترض على ما يقدمه الكثير من البلوجرز أو اليوتيوبرز من محتوى مسيء جدا للمشاهدين وأٌقف مذهولا أمام بعد الفيديوهات لفتيات يقدمن أشياء لا تليق بقيم وعادات المجتمع، معقبا: "بكون مذهول وبقول لنفسي إيه اللي بيحصل ده".

https://www.facebook.com/100063704183702/videos/461998732897808