عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى لطلاب الثانوية العامة 2024 راغبي الالتحاق بكليات الطب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2024

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إن التنسيق يقاس بناءً على أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ومجموع الطالب أي النسب التكرارية للمجاميع والأماكن المتاحة في الجامعات.
 

تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024

وأضاف كمال لصدى البلد أنه قد يكون هناك توقعات ولكنها بعد ظهور النتيجة، وبالتالي معرفة المجاميع التكرارية للطلاب وبناءً عليه يمكن توقع أن كان التنسيق سيرتفع هذا العام عن العام الماضي أو سيقل، كما أن إقبال الطلاب على بعض التخصصات يزيد من درجات القبول في هذه الكليات.

وأشار إلى أن سوق العمل الموجود في ضوء الوضع الحالي وضوء قراءة السنوات القليلة المقبلة يقول إن الطالب إذا كان من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم والتحق بكلية الطب ولديه إمكانية للالتحاق بكلية الطب يلتحق بها أو البديل لكليات الطب وهي كلية تمريض، وهم من أكثر التخصصات التي يوجد بهم اقبال كبير سواء في السوق الداخلي أو الخارجي وخاصة السوق العربي وأيضا الأوربي.
 

txt

التعليم العالي: تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع السعودية والعراق وبريطانيا

txt

بروتوكول بين جامعة الجلالة و"سيمينز هيلثنيرز" في مجال التصوير الطبي

txt

التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية

txt

تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم للنداء الثالث لطلاب الدراسات العليا

txt

جامعة النيل تستضيف ورشة عمل حول "الظاهرة الثقافية لجمع المقتنيات"

txt

أيمن عاشور يشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم في لندن

txt

هيئة تمويل التكنولوجيا والابتكار تعلن بدء التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية

txt

حوار مفتوح لمفتي الجمهورية مع طلاب الجامعة اليابانية لتجديد الخطاب الديني

txt

جامعة النيل تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة 2024 .. السبت المقبل

txt

مؤسسة التايمز البريطانية: الجامعات المصرية تتمتع بنقاط قوة في مجال البحث والتدويل

وأوضح أنه قد أصبح هناك إقبال كبير على الأطباء المصريين وأطقم التمريض المصرية وخاصة بعد جائحة كورونا وأيضا أصبح هناك تسهيلات من دول الاتحاد الأوربي في الشروط المشددة التي سبق وأن كانت تفرضها على جلب الأطباء المصريين والآن أصبحوا هم من يحتاجون الأطباء المصريين وخاصة أن الطبيب المصري والممرض المصري مشهود له بالكفاءة على مستوى العالم.

وأضاف أن طالب علمي علوم لديه كليات الطب والتمريض ممن يوفرون فرص عمل هامة في السوق المحلي والعربي والعالمي لذا فهناك طلب كبير على خريجين هذه الكليات وبالتالي من غير المتوقع أن تقل أعداد المقبولين في هذه الكليات.
 

وأشار الخبير التربوي إلى تخصص بدأ يلفت الانتباه منذ  نحو 5 سنوات وهو دراسة الحاسبات بجميع فروعها فالدولة قامت بفتح كليات الحاسبات والمعلومات وكليات للذكاء الاصطناعي في الكثير من الجامعات خلال الفترة الماضية بجانب كليات الحاسبات والمعلومات، إضافة إلى أن الجامعات الخاصة بدأت في انشاء كليات الحاسبات والمعلومات.

الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة شعبة علمي علوم طلاب الجامعات طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بشرى لطلاب الثانوية العامة 2024 راغبي الالتحاق بكليات الطب

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع السعودية والعراق وبريطانيا

بروتوكول بين جامعة الجلالة و"سيمينز هيلثنيرز" في مجال التصوير الطبي

التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية

تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم للنداء الثالث لطلاب الدراسات العليا

جامعة النيل تستضيف ورشة عمل حول "الظاهرة الثقافية لجمع المقتنيات"

أيمن عاشور يشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم في لندن

هيئة تمويل التكنولوجيا والابتكار تعلن بدء التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية

حوار مفتوح لمفتي الجمهورية مع طلاب الجامعة اليابانية لتجديد الخطاب الديني

ترشيحاتنا

استخراج كارت الافامة الذكى .. رسالة عاجلة للأجانب المتواجدين بالبلاد

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-