بشرى لطلاب الثانوية العامة 2024 راغبي الالتحاق بكليات الطب

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إن التنسيق يقاس بناءً على أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ومجموع الطالب أي النسب التكرارية للمجاميع والأماكن المتاحة في الجامعات.



تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024

وأضاف كمال لصدى البلد أنه قد يكون هناك توقعات ولكنها بعد ظهور النتيجة، وبالتالي معرفة المجاميع التكرارية للطلاب وبناءً عليه يمكن توقع أن كان التنسيق سيرتفع هذا العام عن العام الماضي أو سيقل، كما أن إقبال الطلاب على بعض التخصصات يزيد من درجات القبول في هذه الكليات.

وأشار إلى أن سوق العمل الموجود في ضوء الوضع الحالي وضوء قراءة السنوات القليلة المقبلة يقول إن الطالب إذا كان من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم والتحق بكلية الطب ولديه إمكانية للالتحاق بكلية الطب يلتحق بها أو البديل لكليات الطب وهي كلية تمريض، وهم من أكثر التخصصات التي يوجد بهم اقبال كبير سواء في السوق الداخلي أو الخارجي وخاصة السوق العربي وأيضا الأوربي.



وأوضح أنه قد أصبح هناك إقبال كبير على الأطباء المصريين وأطقم التمريض المصرية وخاصة بعد جائحة كورونا وأيضا أصبح هناك تسهيلات من دول الاتحاد الأوربي في الشروط المشددة التي سبق وأن كانت تفرضها على جلب الأطباء المصريين والآن أصبحوا هم من يحتاجون الأطباء المصريين وخاصة أن الطبيب المصري والممرض المصري مشهود له بالكفاءة على مستوى العالم.

وأضاف أن طالب علمي علوم لديه كليات الطب والتمريض ممن يوفرون فرص عمل هامة في السوق المحلي والعربي والعالمي لذا فهناك طلب كبير على خريجين هذه الكليات وبالتالي من غير المتوقع أن تقل أعداد المقبولين في هذه الكليات.



وأشار الخبير التربوي إلى تخصص بدأ يلفت الانتباه منذ نحو 5 سنوات وهو دراسة الحاسبات بجميع فروعها فالدولة قامت بفتح كليات الحاسبات والمعلومات وكليات للذكاء الاصطناعي في الكثير من الجامعات خلال الفترة الماضية بجانب كليات الحاسبات والمعلومات، إضافة إلى أن الجامعات الخاصة بدأت في انشاء كليات الحاسبات والمعلومات.