قالواعليه قائد المقاومة.. الشباك الإسرائيلى ينشر صورة الناقد الرياضى محمد شبانة

نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صورة الناقد الرياضي والصحفي المصرى محمد شبانة على أنها لأحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

ومن جانبه علق النائب والإعلامي والناقد الرياضي محمد شبانة، على صورته التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

وقال محمد شبانة، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن أصدقائه أرسلوا له الخبر، وضحك بسخرية، مؤكدا أن ما حدث يفضح ويكشف جهل الجهاز الإسرائيلي، ليرد خالد أبو بكر مازحًا: "ما أعرفش نشاطك مع القسام!".

وأضاف محمد شبانة، في حديثه لخالد أبو بكر: "أنت محام كبير وأوكلك بتمثيلي قانونيًا لو قبلت بهذه القضية.. أريد أن أقاضي الناس دي، وآخد تعويض لصالح القضية الفلسطينية.. أنا عاوز أقاضي الناس دي بجد.. كيان مختل".