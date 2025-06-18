إعلامي يشيد بهدف راموس مع إنتر ميلان: دايماً يظهر في المواعيد الكبيرة

أشاد الإعلامي أحمد عبد الباسط باللاعب الإسباني سيرجيو راموس، نجم فريق مونتيري المكسيكي، بعد تعادل فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي، في أولى جولات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه عبر “فيسبوك”: "اللاعب الكبير دائما يظهر في المواعيد الكبيرة ودا اللي بيعمله راموس".

وتواجد راموس على رأس تشكيل مونتيري في مواجهة إنتر ميلان، التي جمعت بينهما فجر اليوم، الأربعاء الموافق 18 يونيو، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وأحرز اللاعب الإسباني هدف تعادل فريقه المكسيكي، ومنحه نقطة ثمينة في كأس العالم للأندية.

وخلال حديثه مع الصحفيين، أكد راموس أن ريال مدريد يظل الفريق الأبرز في مثل هذه البطولات الكبرى، موضحًا: "ريال مدريد دائماً ما يدخل أي بطولة مرشحاً أول بفضل مستواه وتاريخه والذهنيات التي ترسخت في النادي منذ سنوات طويلة".