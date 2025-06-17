راموس: ريال مدريد المرشح الأقوى للتتويج بمونديال الأندية

قبل ساعات من انطلاق مواجهته المرتقبة مع إنتر الإيطالي، رشح المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس ناديه السابق ريال مدريد للتتويج بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

ويستعد راموس، قائد دفاع مونتيري المكسيكي، لمواجهة إنتر ضمن المجموعة الخامسة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة، حيث تقام المباراة على ملعب "روز بول ستاديوم".

وخلال حديثه مع الصحفيين، أكد راموس أن ريال مدريد يظل الفريق الأبرز في مثل هذه البطولات الكبرى، موضحًا: "ريال مدريد دائماً ما يدخل أي بطولة مرشحاً أول بفضل مستواه وتاريخه والذهنيات التي ترسخت في النادي منذ سنوات طويلة".

ويخوض الفريق الملكي منافسات كأس العالم للأندية في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو الذي تولى المهمة خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد انتقال الأخير لتدريب المنتخب البرازيلي.

وعلّق راموس على تعيين ألونسو قائلاً: "وصول تشابي يعد محطة مثيرة في تاريخ النادي، لقد فاز بكل شيء كلاعب ويعرف جيدًا طبيعة ريال مدريد، وهو ما سيساعده كثيرًا في مهمته الجديدة".

ورغم عدم نجاح ريال مدريد في حصد ألقاب كبرى هذا الموسم، إلا أن راموس رفض تحميل مسؤولية ذلك للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انتقل مؤخرًا لصفوف الفريق الملكي بعد سنوات من اللعب بجوار راموس في باريس سان جيرمان، مشيرًا: "مبابي موهبة استثنائية، وأتوقع أن يحقق أربع أو خمس كرات ذهبية خلال السنوات القادمة".

وأعرب راموس عن رغبته في تجنب مواجهة فريقه السابق خلال البطولة، حيث قال: "مواجهة زملاءك السابقين أمر يحمل مشاعر مختلطة، من الأفضل ألا نتقابل حتى لا نضع أنفسنا ولاهم في هذا الموقف".