تقارير: مهاجم إنتر ميلان عالق في إيران بسبب الأوضاع الأمنية

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بمعسكر فريقه في كاليفورنيا عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ويشارك إنتر في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة‭ ‬ويستهل مشواره يوم 17 يونيو حزيران الجاري أمام مونتيري المكسيكي في لوس انجليس قبل مواجهة أوراوا رد دايموندز وريفر بليت في سياتل.

وأوضحت أنسا أن رحلة طارمي (32 عاما) أُلغيت لأسباب أمنية بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وأشارت إلى أن إنتر يتواصل باستمرار مع اللاعب في محاولة لإيجاد حل يتيح له الانضمام إلى زملائه قبل البطولة لكن الوضع لا يزال معقدا نظرا للأسباب الأمنية.

وكان طارمي يشارك مع منتخب إيران في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026. وتأهلت إيران مباشرة بعد تصدر المجموعة الأولى في التصفيات.

وانضم طارمي إلى إنتر ميلان في يوليو تموز 2024 قادما من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد حتى 2027 وهو أول لاعب إيراني يلعب في صفوف النادي الإيطالي.