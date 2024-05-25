خالد الغندور يتوقع التشكيل النهائي لفريق الأهلي أمام الترجي

شارك الإعلامي خالد الغندور التشكيل المتوقع للفريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقياعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التشكيل النهائي لفريق الأهلي أمام الترجي

وكتب خالد الغندور:"تشكيل الأهلي غدا شوبير و كريم و عبد المنعم و رامي و هاني للدفاع و مروان و اكرم و إمام و الشحات و بيرسي و وسام أبو علي و التغييرات كوكا و رضا و عبد القادر و كهربا و قفشة و الله اعلم".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والمقرر لها في الثامنة من مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة.