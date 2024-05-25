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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أحترس.. 6 أسباب وعادات تصيبك بالإنسداد الرئوي المزمن  

أسباب حدوث الانسداد
أسباب حدوث الانسداد الرئوي المزمن  

يعتبر داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مرض رئوي التهابي مزمن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء خارجًا من الرئتين.

 

أسباب حدوث الانسداد الرئوي المزمن

 

وتشمل الأعراض صعوبة التنفس والسعال وتكوُّن المخاط (البلغم) والأزيز. وعادةً ما تحدث الإصابة به بسبب التعرض لفترات طويلة للغازات أو الجسيمات المهيجة، وغالبًا ما تنبعث من دخان السجائر. 

 

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ويكون الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة ومجموعة متنوعة من الحالات المرضية الأخرى والخطيرة.

 

على الرغم من أن داء الانسداد الرئوي المزمن مرض تقدمي يتفاقم بمرور الوقت، فإن  داء الانسداد الرئوي المزمن مرض قابل للعلاج.

 

وهناك بعض الأسباب وراء حدوث الانسداد الرئوي المزمن،  وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أهمها :

 

أسباب حدوث الانسداد الرئوي المزمن

 

_ التدخين هو المسبِّب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

_ التعرض للتدخين السلبي، والغبار، وملوثات الهواء الأخرى.

_ التعرض لفترات طويلة للأبخرة الضارة في مكان العمل.

_ الجينات، فهناك بعض الأشخاص أصيبوا بنوع نادر من الانسداد الرئوي المزمن؛ بسبب إصابتهم بحالة وراثية تؤثر على إنتاج الجسم لبروتين ألفا-ا أنتيتريبسين الذي يحمي الرئتين.

_ الإصابة بالربو منذ الطفولة. 

_ الأحداث المبكرة في الحياة (مثل: ضعف النمو في الرحم، والخداج، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو الشديدة في الطفولة) التي تمنع نمو الرئة.

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