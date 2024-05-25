سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها على البحر.

وظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة بللون الأبيض المصنوع من القماش الجبير.

وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيق ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على الشعر المرفوع ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.