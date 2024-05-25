الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، واليوم السبت، 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، والخليل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين، منهم منزل المطارد طارق داود من قلقيلية الذي يواصل الاحتلال اقتحامه بشكل يومي، واعتقال أفراد عائلته والتنكيل بهم.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، قد ارتفعت إلى أكثر من 8855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.