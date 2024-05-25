هجوم لبناني بالصواريخ والمدفعية على أهداف إسرائيلية في ثكنة زرعيت

شن حزب الله اللبناني هجوما على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها في إطار الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، ‌خصوصاً في المنصوري، منذ أيام.

وفي وقت سابق؛ نفذ حزب الله اللبناني هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب "بيت هلل"، حيث استهدفت المسيرات أماكن تموضع واستقرار ضباط المرابض ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

وقصفت مدفعية حزب الله اللبناني موقع جل ‏العلام الإسرائيلي حيث أصابوه إصابة مباشرة.

واستهدف كذلك عناصر حزب الله اللبناني في وقت سابق موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية حيث اصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.

وبحسب ما صرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.

وكانت قناة “الميادين” ذكرت بأن المقاومة الإسلامية في لبنان شنت هجوما جويا بمسيّرات انقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب الإسرائيلية.

واستهدف الهجوم استهدف شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية ومصنع "ديفيد كوهين" في "تل حي" (شمالي كريات شمونة)

أعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير تدميرها.

فيما شن سلاح الجو في حزب الله في وقت سابق غارة جوية على هدف عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.

