أخبار الفن| تامر حسني مع طفل عمر وسلمى.. أزمة بلقيس وروتانا

طفل عمر وسلمى يظهر مع تامر حسني.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أزمة بلقيس مع روتانا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، في مدينة دبي الإماراتية يوم 18 يونيو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ساهر له في القاهرة الجديدة، يوم 17 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير متداول عبر موقع اكس تويتر سابقا، مع أحد المقربين منه ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.

أعلنت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، نفاد تذاكر حفل المرتقب في مهرجان موازين بالمغرب، يوم 28 يونيو المقبل.

تتنافس 6 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليا، وهي السرب من بطولة أحمد السقا وفيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، وفاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، وفيلم على الماشي من بطولة علي ربيع، وانضم مؤخرا فيلمي “تاني تاني” و“بنقدر ظروفك”.

نشر الفنان تامر حسني، صورة له عبر خاصية ستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها مع يوسف عطية صاحب شخصية الطفل جودي، في فيلم عمر وسلمى 2، وذلك بعد 15 عاما من عرض الفيلم.

نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عدة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، كشفت فيه تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد قيام الشركة بحذف ميدلي لها مدته 12 دقيقة.

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، من أحدث إطلالاتها بمهرجان كان السينمائي.

كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا، عدة مفاجآت من خلال أحدث تصريحاتها، التي تناولتها الصحف العالمية، إذ تطرقت إلى كواليس حفلاتها خلال تفشي جائحة كورونا قبل 4 سنوات.