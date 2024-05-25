أخبار الفن| تامر حسني مع طفل عمر وسلمى.. أزمة بلقيس وروتانا

طفل عمر وسلمى يظهر مع تامر حسني.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أزمة بلقيس مع روتانا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
تصل إلى 995 درهما.. أسعار تذاكر حفل العيد لـ عمرو دياب بدبي
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، في مدينة دبي الإماراتية يوم 18 يونيو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار تذاكر حفل العيد لـ تامر حسني
يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ساهر له في القاهرة الجديدة، يوم 17 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.
بعد إصابته بالسرطان.. محمد عبده: أنا طيب بفضل الله تعالى
ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير متداول عبر موقع اكس تويتر سابقا، مع أحد المقربين منه ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.
نفاد تذاكر حفل سميرة سعيد بمهرجان موازين في المغرب
أعلنت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، نفاد تذاكر حفل المرتقب في مهرجان موازين بالمغرب، يوم 28 يونيو المقبل.
إيرادات الأفلام .. أحمد السقا يتفوق على الجميع وغادة عبد الرازق نمبر 5
تتنافس 6 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليا، وهي السرب من بطولة أحمد السقا وفيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، وفاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، وفيلم على الماشي من بطولة علي ربيع، وانضم مؤخرا فيلمي “تاني تاني” و“بنقدر ظروفك”.
بعد 15 عاما.. طفل عمر وسلمى يظهر مع تامر حسني
نشر الفنان تامر حسني، صورة له عبر خاصية ستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها مع يوسف عطية صاحب شخصية الطفل جودي، في فيلم عمر وسلمى 2، وذلك بعد 15 عاما من عرض الفيلم.
محاولات لقمعي فنيا.. بلقيس فتحي تكشف مفاجأة عن أزمتها مع روتانا
نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عدة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، كشفت فيه تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد قيام الشركة بحذف ميدلي لها مدته 12 دقيقة.
بمقطع فيديو.. ياسمين صبري ترد على المشككين في أحدث صورها
نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، من أحدث إطلالاتها بمهرجان كان السينمائي.
قدمت 5 حفلات وهي مصابة بـ كورونا.. ليدي جاجا تصدم جمهورها
كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا، عدة مفاجآت من خلال أحدث تصريحاتها، التي تناولتها الصحف العالمية، إذ تطرقت إلى كواليس حفلاتها خلال تفشي جائحة كورونا قبل 4 سنوات.