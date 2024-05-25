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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قدمت 5 حفلات وهي مصابة بـ كورونا.. ليدي جاجا تصدم جمهورها

ليدي جاجا
ليدي جاجا

كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا، عدة مفاجآت من خلال أحدث تصريحاتها، التي تناولتها الصحف العالمية، إذ تطرقت إلى كواليس حفلاتها خلال تفشي جائحة كورونا قبل 4 سنوات. 

وقالت ليدي جاجا، إنها قامت بإحياء 5 حفلات غنائية وهي مصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها أقدمت على ذلك حتى لا تخذل جمهورها. 

 

ليدي جاجا وفيلم Joker

وقبل عام، نشرت ليدي جاجا أول صورة لها من الجزء الثاني لفيلم Joker الذي تشارك في بطولته مع خواكين فينيكس، وتلعب شخصية هاري كوين حبيبة الجوكر المجنونة. 

وظهرت ليدي جاجا في الصورة برفقة الجوكر، وقد بدى عليها علامات الحب ما ينذر بعلاقة قوية بين شخصية المهرج المخيف وحبيبته الأسطورية هارلي كوين. 

وأعلنت المغنية ليدي جاجا عن مشاركتها في بطولة فيلم Joker 2 مع الممثل خواكين فينيكس في إعلان تشويقي موسيقى نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلعب ليدي جاجا شخصية هارلي كوين حبيبة الجوكر في الجزء الثاني من فيلم Joker الذي أعلن مخرجه من قبل الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به، وبدء تصويره في ديسمبر الماضي. 

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