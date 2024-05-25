أعلام الأهلي تزين كورنيش الإسكندرية قبل ساعات من نهائي إفريقيا

زينت أعلام النادي الأهلي كورنيش محافظة الإسكندرية قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين المارد الأحمر ونادي الترجي التونسي.

وقد أنهى النادي استعداداته لخوض مباراة الترجي التونسي مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، بحثًا عن اللقب الثاني عشر في تاريخ الفريق الأحمر.

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم قبل أسبوع حسمه التعادل السلبي بين الفريقين في رادس.

وهناك حالة وحيدة فقط من أجل تعادل فريقي الأهلي والترجي التونسي في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي أن ينتهي لقاء العودة بالتعادل السلبي أيضاً.

وفي حالة تساوي الأهلي في ذهاب (تونس) وإياب (القاهرة) نهائي دوري أبطال أفريقيا، تقول اللائحة إن الفريقين سيلعبان ركلات ترجيح مباشرة دون خوض 30 دقيقة على شوطين "أشواط إضافية".