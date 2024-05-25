من داخل استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل نهائى دوري الأبطال

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وظهر فيها داخل استاد القاهرة الدولي استعدادا لإحياء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي اليوم.

وكتب محمد رمضان على الصور ، معلقا: “ثقة فى الله نجاح”.

وبدأ الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا على قائمة الأغاني التى يقدمها أمام الكثير من جمهوره ممن يحضرون المباراة.

ونشر رمضان فيديو له من داخل ستاد القاهرة وبدأ البروفات الخاصة للحفل متمنيا أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

محمد رمضان يحيى حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

كان الإعلامي رامي رضوان قد أعلن أنه جرى الاتفاق مع محمد رمضان؛ لاحياء حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي.

وكتب رامي رضوان: “محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي”.

محمد رمضان ومسلسل وردة

في سياق آخر، كشف النجم محمد رمضان حقيقة مشاركته في مسلسل يحمل السيرة الذاتية للفنانة وردة الجزائرية.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "هذا الكلام غير صحيح ولن أقدم شخصية بليغ حمدي".