لاتسيو يمدد عقده مع بيدرو لمدة موسم واحد فقط

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، تمديد عقد الإسباني بيدرو رودريجيز، لاعب الفريق الأول، حتى صيف 2026.



وشارك بيدرو مع لاتسيو الموسم الماضي، في 44 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 14 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.



وقال النادي في بيان: "يعلن نادي لاتسيو الإيطالي تجديد عقد لاعبه بيدرو رودريجيز، ليظل اللاعب بقميص البيانكوسيليستي حتى 30 يونيو 2026".

وأضاف: "ويأتي التجديد في إطار منطق الاستمرارية والواقعية، فخبرة بيدرو وموثوقيته ستكونان موارد أساسية لمواجهة الموسم المقبل بقوة، إذ إنه يُجسد قيم الخبرة والتوازن والتفاني داخل الملعب وخارجه بقميص لاتسيو".



وأنهى فريق لاتسيو الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي في المركز السابع برصيد 65 نقطة، من 18 انتصارًا و11 تعادل و9 هزائم.