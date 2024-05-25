المصرية لاستصلاح الأراضي: زيادة المساحة المنزرعة بتوشكى لـ420 ألف فدان في عهد السيسي

بدلا من 400 فدان..

قال اللواء توفيق سامى توفيق رئيس الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى إن مشروع توشكى كان حلمًا يراود المصريين.

وأضاف توفيق سامى توفيق خلال مؤتمر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية والزراعية اليوم أنه حتى عام 2017 كانت المساحة المنزرعة فى توشكى 400 فدان فقط.

وأوضح اللواء توفيق سامى توفيق رئيس الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى أن ملحمة مشروع توشكى انطلقت فى عهد الرئيس السيسى لتزيد مساحة الأراضى المنزرعة لـ420 ألف فدان فى 2024.

140 ألف فدان قمح

واستأذن اللواء توفيق سامى توفيق رئيس الشركة المصرية لاستصلاح الاراضى الرئيس السيسى لبدء حصاء مزرعة قمح بتوشكى 4 بمساحة 140 ألف فدان.

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