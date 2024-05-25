السيسي: الدولة تتحمل دعما كبيرا في توليد الكهرباء تخفيفا عن المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتحمل دعما كبيرا في توليد الكهرباء تخفيفا عن المواطنين.

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسي، في افتتاحه عددا من مشروعات التنمية بجنوب الوادي، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تناول تحديات الدولة بأسلوب موضوعي للتوعية وتوفير الجدية.

السيسي يدعو المستثمرين للمشاركة بالمشروعات الزراعية: أنتم أشطر مننا

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل المستثمرين، للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، قائلًا: "المستثمر أشطر مننا، وهذه دعوة للمستثمرين، لأن لديهم قدرة أعلى على إدارة المشروع والخروج بإنتاجية أكبر، بأقل كمية مياه وأكبر إنتاج للمحاصيل".

وتحدث الريس السيسي، خلال افتتاح مشروعات توشكى، عن زراعة التين الشوكي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، قائلًا: "التين الشوكي لن تستفيد منه إلا بالصناعات التكميلية، ويلزمه مصانع العصر، والمشتقات، ونستفيد من حجم المياه الموجود".

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن محطات المعالجة الزراعية، مثل المحسمة، أو بحر البقر، أو الدلتا الجديدة، الهدف منها عدم فقد المياه.