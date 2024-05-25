وزارة الأسرى بغزة: نطالب بتحقيق دولي وفتح المعتقلات أمام المنظمات الدولية

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم السبت، إن معظم أسرى القطاع لدى الاحتلال يقبعون في سجون ومعسكرات سرية وسط تعتيم غير مسبوق.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن الاحتلال يرفض الاستجابة لطلبات زيارة المعتقلين وخاصة من الصليب الأحمر الدولي.

وأضافت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال إمعان في جريمة الاحتلال المركبة بحق شعب فلسطين.

وحملت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق شعب فلسطين

وطالبت وزارة الأسرى بغزة، بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى وفتح المعتقلات أمام المنظمات الدولية.