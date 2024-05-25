ضحاياه من فتيات الليل.. لحظة ضبط سفـ ـاح النساء في التجمع.. صور

حصل موقع صدى البلد على صور للحظات ضبط سفاح النساء الجديد بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطه داخل كمبوند شهير في التجمع بالقاهرة.

لحظة ضبط سفاح النساء في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد من القبض على سفاح النساء الجديد، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهم ببورسعيد والاسماعيلية، عقب تهربه من رجال الأمن.

سفاح النساء

وكشفت التحريات الأولية أن سفاح النساء يبلغ من العمر 46 عاما، منفصل عن زوجته قبل سنوات، وكان يختار ضحاياه من فتيات الليل ثم يقوم باستدراجهن إلى شقة بالقاهرة الجديدة ثم تنفيذ جريمته البشعة وإلقاء الجثث في نطاق محافظات الإسماعيلية وبورسعيد.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، أن سفاح النساء كان لديه شقة في كمبوند بالتجمع وكان يستدرج فتيات الليل إليها ويقوم بتنفيذ جرائمه بداخلها، ثم إلقاء جثامين السيدات في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، وتبين أن الفتيات إحداهن من الجيزة والثانية والثالثة من القاهرة.