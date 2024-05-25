عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحاياه من فتيات الليل.. لحظة ضبط سفـ ـاح النساء في التجمع.. صور

لحظة ضبط سفاح النساء
لحظة ضبط سفاح النساء

حصل موقع صدى البلد على صور للحظات ضبط سفاح النساء الجديد بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطه داخل كمبوند شهير في التجمع بالقاهرة.

لحظة ضبط سفاح النساء في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد من القبض على سفاح النساء الجديد، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهم ببورسعيد والاسماعيلية،  عقب تهربه من رجال الأمن.

سفاح النساء

وكشفت التحريات الأولية أن سفاح النساء يبلغ من العمر 46 عاما، منفصل عن زوجته قبل سنوات، وكان يختار ضحاياه من فتيات الليل ثم يقوم باستدراجهن إلى شقة بالقاهرة الجديدة ثم تنفيذ جريمته البشعة وإلقاء الجثث في نطاق محافظات الإسماعيلية وبورسعيد.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، أن سفاح النساء كان لديه شقة في كمبوند بالتجمع وكان يستدرج فتيات الليل إليها ويقوم بتنفيذ جرائمه بداخلها، ثم إلقاء جثامين السيدات في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، وتبين أن الفتيات إحداهن من الجيزة والثانية والثالثة من القاهرة.

سفاح النساء الإسماعيلية القاهرة الجديدة الجيزة كمبوند شهير فتيات الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

عقوبة كبيرة.. خبر غير سار لتجار الدولار بالسوق السوداء

الحكم على المتهم بالتسبب في وفاة طلاب كلية علوم بورسعيد .. اليوم

26 يونيو.. تأجيل جلسة طلب الإفراج عن سما المصري

عزب: انتخابات مجلس الدولة تأتي في مرحلة فارقة من تاريخ نادى قضاته

هدّدها برسائل واتس| مذيعة موقع صدى البلد تتقدم ببلاغ ضد كروان مشاكل

عاجل ..ننشر مذكرة دفاع حسين الشحات في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي (خاص)

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

عقوبات صارمة .. تجار الدولار فى ورطة

ترشيحاتنا

شوط أول أحمر| الأهلي يضرب الترجي بهدف نظيف بنهائي أبطال أفريقيا

الجارديان: جرائم نتنياهو تكشف ازدواجية التفكير عند الغرب

حديد منصهر| مصرع وإصابة 4 عمال في حادث مروع بمصنع بالصف

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين

دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-