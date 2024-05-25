رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية سواء الأهلية والحكومية والخاصة، حيث يبحث الكثير من الطلاب في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي.



بدء إجازة نهاية العام 2024

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الإجازة.

بدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر مايو ويونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وتبدأ إجازة نهاية العامة علي حسب كل كلية في نهاية شهر يونيو.



وكانت قد استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور ليو تياندا نائب رئيس جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية والوفد المرافق لسيادته، لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعتين عام ٢٠١٧ لتأسيس فصل كونفوشيوس الذي ارتقى عام ٢٠٢٠ إلى معهد كونفوشيوس، ومنذ ذلك الحين شهد الجانبان العديد من أوجه التعاون في مجال تدريس اللغة الصينية من خلال معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ومجال تبادل الأساتذة والطلاب حيث تستقبل جامعة قوانغدونغ سنويا العديد من الأساتذة والطلاب من معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن للمشاركة في الدورات التدريبية والمعسكرات الشتوية والصيفية والندوات والمؤتمرات.

كما تستقبل جامعة عين شمس العديد من المدرسين من جامعة قوانغدونغ لتدريس برامج اللغة الصينية في جامعة عين شمس وكذلك طلاب كلية الدراسات الأفروآسيوية لدراسة اللغة العربية في كلية الألسن جامعة عين شمس.

وتقوم جامعة عين شمس من خلال معهد كونفوشيوس بتنظيم الامتحان الدولي للغة الصينية ٣ مرات كل عام بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن .