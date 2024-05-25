رسالة غير متوقعة من عمرو أديب لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تفاؤله قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت على أرض ستاد القاهرة.

وكتب "أديب"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "x": الفرقة اللي يزحف وراها المصريون من إسكندرية لأسوان لازم بعون الله تاخد كأس العالم مش كأس أفريقيا.. جمهور الأهلي حيكون نمبر وان النهارده.. بالتوفيق إن شاء الله"

موعد مباراة الأهلى أمام الترجى

يستعد فريق الأهلى لمباراة "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، والمقرّر لها الثامنة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى.