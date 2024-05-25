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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية

صعود فريق جامعة قناة السويس ممثلا عن محافظة الإسماعيلية إلى الدور 16

الفريق
الفريق

صعد، اليوم السبت، فريق جامعة قناة السويس ممثل محافظة الإسماعيلية ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية  المقامة في مدينة رأس البر في الفترة من ٢٣ / ٥ حتي ٢ /٦ في خماسي كرة القدم الي الدور الثاني.

 

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يذكر ان فريق الجامعة يشارك في بطولة الجمهورية بعد تتويجه بالفوز بالمركز الأول  لبطولة فرع الإسماعيلية للمصالح الحكومية.

تضم قائمة الفريق محمد عيد و أحمد كمال و أحمد علي و تامر سمير و أيمن رفعت و محمد مصطفي و مجدي زاهر  و أحمد السيد و عمر صلاح و كريم ثابت و مدير فني كابتن سيد شعبان و إشراف عام كابتن محمد بغدادي.

و الجدير بالذكر ان الفريق يلقي الدعم من جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور و الإتحاد الفرعي للعاملين بالحكومة برئاسة الإعلامي الأستاذ أشرف شلبي.

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