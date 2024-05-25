صعود فريق جامعة قناة السويس ممثلا عن محافظة الإسماعيلية إلى الدور 16

ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية

صعد، اليوم السبت، فريق جامعة قناة السويس ممثل محافظة الإسماعيلية ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية المقامة في مدينة رأس البر في الفترة من ٢٣ / ٥ حتي ٢ /٦ في خماسي كرة القدم الي الدور الثاني.

يذكر ان فريق الجامعة يشارك في بطولة الجمهورية بعد تتويجه بالفوز بالمركز الأول لبطولة فرع الإسماعيلية للمصالح الحكومية.

تضم قائمة الفريق محمد عيد و أحمد كمال و أحمد علي و تامر سمير و أيمن رفعت و محمد مصطفي و مجدي زاهر و أحمد السيد و عمر صلاح و كريم ثابت و مدير فني كابتن سيد شعبان و إشراف عام كابتن محمد بغدادي.

و الجدير بالذكر ان الفريق يلقي الدعم من جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور و الإتحاد الفرعي للعاملين بالحكومة برئاسة الإعلامي الأستاذ أشرف شلبي.