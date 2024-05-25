بكاميرا مميزة وبطارية ضخمة.. موتورولا  تفاجئ جمهورها بهذا الهاتف| صور

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف مميز لمحدودي الدخل والشباب، حيث ستقدم الشركة الهاتف في الهند في 30 مايو، كما سيشهد إصدارًا في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وستقدم موتورولا هاتف Moto G04s مع معالج Unisoc T606 SoC، مع نظام التشغيل Android 14، مقترنًا بذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف موتورولا Moto G04s على كاميرا أساسية خلفية مع مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا للصور الشخصية تستخدم مستشعرًا بدقة 5 ميجابكسل.

وسيحصل هاتف موتورولا Moto G04s على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 15 وات، ومنفذ USB-C، وDolby Atmos، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، بالإضافة إلى ألوان الأسود والأزرق والبرتقالي والأخضر.

وسيأتي هاتف موتورولا Moto G04s بشاشة من نوع LCD عالية الدقة مقاس 6.6 بوصات وتردد 90 هرتز في الثانية مع حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 3.