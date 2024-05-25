فوز جورج لوكاس بالسعفة الذهبية الفخرية فى ختام مهرجان كان السينمائي

حصد المخرج جورج لوكاس جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله الفنية ،فى ختام للدورة ال77 من مهرجان كان السينمائي .

فاز الفيلم الأمريكي الشهير ANORA، بجائزة السعفة الذهبية،فى ختام الدورة ال77 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

حصد الفيلم الشهير EMILIA PÉREZ، جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي، فى ختام دورته الـ ٧٧.

حصدت كل من أدريانا باز وكارلا صوفيا جاسكون وزوي سالدانيا وسيلينا جوميز، جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن أدوارهن في فيلم emilia pérez hg الذى صدر موخرًا ، وذلك ضمن فعاليات الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الدولي الذى بدء منذ قليل.