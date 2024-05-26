نشرة الفن| فجر السعيد تهاجم شيماء سيف بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة .. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي الدولي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي

افتتح مهرجان كان صيف عام 2024 بإبهار معتاد لعشاق ومحبي السينما والفن الكلاسيكي الواقعي المؤثر في دورته الـ 77 ، لتحلّ منذ قليل ختام فعالياته، والتي شهدت إعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان الفرنسي الشهير.

دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد

انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ظهور الفنانة شيماء سيف الأخير بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة التي أدت لفقدان وزنها بشكل ملحوظ.

أنت لابس بيجامة طليقتك ولا إيه| حسن شاكوش يصدم جمهوره بظهور مثير

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عددًا من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، مرتديًا غطاء رأس وملابس ستان، ما عرّضه للعديد من الانتقادات والسخرية، وكتب على الصور معلقُا: “دائمًا مختلف”.

اليوم .. مروان خوري يحيي حفلا غنائيا في لبنان

يحيي الفنان اللبناني مروان خوري، حفلاً غنائياً في لبنان، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره.