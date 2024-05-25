عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. مروان خوري يحيي حفلا غنائيا في لبنان

مروان خوري
مروان خوري

يحيي الفنان اللبناني مروان خوري،  حفلاً غنائياً في لبنان، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره.

ويشارك الفنان اللبناني مروان خورى، مع الفنان هاني شاكر في الحفل المقرر إقامته في لبنان، يوم 5 يوليو 2024.

واحتفل الفنان هاني شاكر بعيد ميلاده في لبنان، قبل إحيائه حفلا غنائيا، والذي تم تأجيله مسبقًا بسبب أحداث غزة المؤلمة، وأقيم حفل ميلاده وسط جو عائلي دافئ، بحضور زوجته نهلة توفيق، بالإضافة إلى صديقه الفنان اللبناني مروان خوري.

وشهد الاحتفال دويتو غنائيا بين هاني شاكر وخوري، بدأه الأول على أغنية «أصاحب مين»، بشكل تلقائي بلا موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، ونال الفيديو الغنائي تفاعلا قويا من الجمهور، وتم تداوله بكافة المنصات الاجتماعية، حيث عبروا عن انبهارهم بصوت شاكر وقدرته على الأداء المعتاد رغم انعدام الموسيقى والمؤثرات.

وتجمع صداقة قوية بين الفنان هاني شاكر والفنان مراوان خوري، بالإضافة للأعمال الفنية التي تجمع بينهم، حيث قام الأخير بتحضير لحن لشاكر، كما شاركه بالغناء في العديد من الحفلات، وآخرها التي أُقيمت بالمسرح الروماني بمدينة جدة بالسعودية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

ترشيحاتنا

إسرائيل.. نتنياهو يرد على فيديو تمرد داخل الجيش نشره نجله يائير

شوط أول أحمر| الأهلي يضرب الترجي بهدف نظيف بنهائي أبطال أفريقيا

الجارديان: جرائم نتنياهو تكشف ازدواجية التفكير عند الغرب

حديد منصهر| مصرع وإصابة 4 عمال في حادث مروع بمصنع بالصف

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-