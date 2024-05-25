اليوم .. مروان خوري يحيي حفلا غنائيا في لبنان

يحيي الفنان اللبناني مروان خوري، حفلاً غنائياً في لبنان، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره.

ويشارك الفنان اللبناني مروان خورى، مع الفنان هاني شاكر في الحفل المقرر إقامته في لبنان، يوم 5 يوليو 2024.

واحتفل الفنان هاني شاكر بعيد ميلاده في لبنان، قبل إحيائه حفلا غنائيا، والذي تم تأجيله مسبقًا بسبب أحداث غزة المؤلمة، وأقيم حفل ميلاده وسط جو عائلي دافئ، بحضور زوجته نهلة توفيق، بالإضافة إلى صديقه الفنان اللبناني مروان خوري.

وشهد الاحتفال دويتو غنائيا بين هاني شاكر وخوري، بدأه الأول على أغنية «أصاحب مين»، بشكل تلقائي بلا موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، ونال الفيديو الغنائي تفاعلا قويا من الجمهور، وتم تداوله بكافة المنصات الاجتماعية، حيث عبروا عن انبهارهم بصوت شاكر وقدرته على الأداء المعتاد رغم انعدام الموسيقى والمؤثرات.

وتجمع صداقة قوية بين الفنان هاني شاكر والفنان مراوان خوري، بالإضافة للأعمال الفنية التي تجمع بينهم، حيث قام الأخير بتحضير لحن لشاكر، كما شاركه بالغناء في العديد من الحفلات، وآخرها التي أُقيمت بالمسرح الروماني بمدينة جدة بالسعودية.