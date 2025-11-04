وفاة عمر عبد القوي لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش .. والاتحاد ينعاه رسميًا

توفي عمر عبد القوي، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، مما أثار حالة من الحزن بين أسرة رياضة السلاح في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقدم اتحاد السلاح المصري بقيادة طارق الحسينى، رئيس الاتحاد، نعيًا رسميًا للاعب الراحل، جاء فيه: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وأعضاؤه ومديروه التنفيذيون وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص الحزن والأسى، وفاة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، عمر عبد القوي."

وتوجه الاتحاد بتعازيه إلى أسرة اللاعب الراحل، مؤكدًا تقديره الكبير لما قدمه الفقيد من إنجازات في رياضة سلاح الشيش، مقدما الدعاء له بالرحمة والمغفرة، قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وفي سياق آخر، كانت رياضة سلاح الشيش قد شهدت مؤخرًا إنجازًا مصريًا جديدًا، حيث توجت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر، بذهبية كأس العالم تحت 17 عامًا في سلاح الشيش، التي أقيمت في إسطنبول. واستطاعت سارة أن تحقق الفوز في النهائي على لاعبة هونج كونج، أليس مان، بنتيجة 15-9، ما أضاف فخرًا جديدًا لرياضة السلاح في مصر.

وكانت سارة قد قدمت أداءً رائعًا خلال البطولة، حيث فازت في 5 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات، مما مكنها من التأهل مباشرة لدور الـ64، ثم واصلت تألقها حتى الفوز بالذهبية.