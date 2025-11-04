قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
أبو العينين: نريد تحقيق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية
فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد
القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار
وزيرة التضامن تشارك في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار

القمر العملاق
القمر العملاق
أمينة الدسوقي

يستعد عشاق الفلك في العالم العربي لمشاهدة مشهد سماوي بديع مساء الأربعاء المقبل، حيث يطل "القمر العملاق" أو ما يعرف علميا بـ"بدر الحضيض"، في ظاهرة ينتظرها الملايين من هواة الرصد والتصوير، لما تحمله من جمال بصري وإثارة علمية نادرة.

وسيكون هذا القمر هو الأكبر والأكثر إشراقاً خلال عام 2025، إذ يكتمل في الخامس من نوفمبر، متزامنا مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره البيضاوي، على مسافة تبلغ نحو 356,980 كيلومتراً فقط.

القمر الأكبر والأكثر إشراقاً في 2025

يعد "بدر نوفمبر" الأضخم ضمن الأقمار المكتملة لهذا العام، إذ سيبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنحو 30% مقارنة بالبدر العادي.

 ويحدث هذا التألق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، فيظهر بحجم أكبر وسطوع أعلى في السماء، خاصة عند شروقه، حين ينعكس ضوءه عبر طبقات الغلاف الجوي فيكتسب لونا دافئا يميل إلى البرتقالي.

ويعرف هذا المشهد في علم الفلك باسم "بدر الحضيض"، وهي ظاهرة تتكرر من ثلاث إلى أربع مرات سنوياً، لكنها تختلف في شدتها وحجمها باختلاف المسافة بين القمر وكوكب الأرض في كل دورة.

خسوف القمر الدموي

 وخلال عام 2025، شهدت السماء ثلاث حالات من القمر العملاق الأولى كانت في 7 أكتوبر، والثانية المرتقبة في 5 نوفمبر، والثالثة والأخيرة ستُرى في 4 ديسمبر المقبل.

ظاهرة طبيعية مذهلة لا تستدعي القلق

وفي تفسير علمي للظاهرة، أوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي يمر بنقطتين رئيسيتين نقطة الحضيض الأقرب إلى الأرض بمسافة تقارب 356 ألف كيلومتر و نقطة الأوج الأبعد بحوالي 406 آلاف كيلومتر.

وأضاف الجروان أن القمر عندما يكتمل بدراً وهو في نقطة الحضيض، يُعرف حينها باسم "القمر العملاق"، مشيراً إلى أن قوة الجذب القمري ترتفع قليلاً بنحو 30%، وهو أمر طبيعي لا يسبب أي مخاطر على الأرض سوى ارتفاع طفيف في مستوى المد البحري كما يحدث مع كل اكتمال للقمر.

فرصة ذهبية لعشاق التصوير والرصد

وتعد هذه الليلة فرصة مثالية لهواة التصوير والفلك في السودان والعالم العربي، إذ يمكن متابعة القمر العملاق بالعين المجردة دون الحاجة إلى تلسكوبات، من منتصف الليل وحتى فجر اليوم التالي.

وسيوفر البدر العملاق لوحة سماوية نادرة تمزج بين الجمال الطبيعي والدقة العلمية، في مشهد ينتظر أن يخلده العديد من المصورين بعدساتهم.

 يبقى القمر العملاق حدثاً فلكياً يذكرنا بعظمة الكون واتساعه، وبأن هناك دوما مشاهد مدهشة في السماء تستحق التأمل كلما رفعنا أبصارنا نحوها.

بدر الحضيض القمر العملاق القمر الأكبر والأكثر إشراقاً في 2025 علم الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

ترشيحاتنا

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

نظام iOS 26

خيارات جديدة للغفوة.. إليك كل ما لا تعرفه عن «iOS 26»

مازدا RX-7

أيقونة أفلام Fast & Furious.. مازدا RX-7 تخطف الأنظار من جديد

بالصور

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد