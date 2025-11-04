وزيرة التضامن تشارك في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي سيقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وينعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995، بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.

وستُعقد القمة في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.